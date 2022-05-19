Россияне пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут: хотят "отрезать" Луганскую область

Ситуация на Луганщине остается сложной. Враг бросил все силы, чтобы захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, если россияне захватят трассу, то "отрежут" всю область от сообщения с другими регионами. Эту задачу они пытались выполнить и раньше.

Важно Оккупанты теперь работают в Украине меньшими группами со значительно "меньшими" задачами, – Пентагон

Ситуация ухудшается

Сергей Гайдай признает, что ситуация в Луганской области несколько ухудшается. Российские оккупанты буквально бросили все силы, чтобы любой ценой перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Если раньше они пытались прорвать оборону возле Попасной и Белогоровки, то теперь эти попытки фиксируют и возле Бахмута.

Если захватчики смогут перехватить трассу, это сделает невозможным эвакуацию и доставку гуманитарных грузов. Сейчас спасатели продолжают подвозить емкости с водой и спасать людей от "русского мира".

Оккупанты обстреливают все населенные пункты Луганщины, подконтрольные Украине. В Северодонецке ужасная ситуация с инфраструктурой: россияне добивают буквально все – у людей нет ни электричества, ни водоснабжения. Снаряды прилетали даже в больницу, где до сих пор находятся медики.

Они просто хотят уничтожить город. В принципе, как всегда. Всюду, куда они (оккупанты – 24 канала) приходят, там все сожжено и расстреляно. Мы и дальше продолжаем развозить гуманитарные грузы, заниматься эвакуацией. Здесь о ремонтах сложно что-то сказать. Уже почти ничего не осталось, что можно отремонтировать, – рассказал Сергей Гайдай.

Представители Луганской ОВА, спасатели и небезразличные, пытаются помочь местному населению и украинским военным как только могут. Сейчас удалось передать автомобиль скорой помощи Горной общине. Кроме того, регулярно отправляют защитникам как машины, так и амуницию и другие важные вещи.

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Луганщину от российских захватчиков. Хотя ситуация сложная, но отчаянная оборона продолжается.

За прошедшие сутки, 18 мая, украинские защитники отбили 16 атак врага в зоне ООС. Россияне потеряли 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей.

Вас это может заинтересовать – СБУ ликвидировала массовую схему хищения гумпомощи для ВСУ: смотрите видео