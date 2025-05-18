Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Россияне пытались пересечь границу в направлении Строевки

На Купянском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмы у Богуславки и Загрызово.

Нивелирована попытка пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки,

– заявили в ОСГВ "Хортица".

Также рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты пытались продвинуться на Харьковском направлении в Волчанске. Однако успехов не имели.

Заметим, Строевка – это село в Двуречанской громаде Купянского района Харьковской области. Оно расположено в 144 километрах от Харькова, 57 – от Купянска, в верховьях балки Дедов Яр, на расстоянии 4 километров от реки Оскол (правый берег), в 3 километрах от села Тополя. Строевка всего в 1 километре до границы с Россией.

Где расположена Строевка: смотрите на карте