Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Росіяни намагалися перетнути кордон у напрямку Строївки

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурми біля Богуславки й Загризового.

Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки,

– заявили в ОСУВ "Хортиця".

Також розповіли, що минулої доби окупанти намагалися просунутися на Харківському напрямку у Вовчанську. Однак, успіхів не мали.

Зауважимо, Строївка — це село у Дворічанській громаді Куп'янського району Харківської області. Воно розташоване за 144 кілометри від Харкова, 57 – від Куп'янська, у верхів'ях балки Дідів Яр, на відстані 4 кілометри від річки Оскіл (правий берег), за 3 кілометри від села Тополі. Строївка всього за 1 кілометри до кордону з Росією.

Де розташована Строївка: дивіться на карті