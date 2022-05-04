Россияне пытались вывезти в Египет украденное украинское зерно

Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. В Египте отказались покупать краденое зерно, и судно изменило направление на Ливан и Сирию.

Краденое зерно оккупанты сгружали во временно оккупированном Крыму. В общей сложности на судне "Матрос Позинич", которое сейчас пытается продать ворованное, 27 тысяч тонн украинского зерна.

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Данные трекинговой системы судов MarineTraffic свидетельствуют, что сначала грузовое судно взяло курс в египетский порт Александрия, а затем изменило направление на Ливан и Сирию.

Как россияне пытаются продать награбленное

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего находилось на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций.

Уже 27 апреля "Матрос Позинич" выключил АИС (автоматическую систему идентификации). А согласно международным морским правилам, ее должны включать все суда. На следующий день, 28 апреля, "Матрос Позинич" появился во временно оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании "Авлита", которая в российских реестрах называется "Авал".

30 апреля российское судно отправилось в порт в Египте. После отказа оно вернулось в порт Кавказ, откуда 4 мая отправилось в Бейрут.

Египет не приобрел зерно благодаря российским дипломатам

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о том, что россияне увезли из оккупированного Крыма 27 тысяч тонн украинского зерна. Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что именно украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

По нашей информации, российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты,

– сообщил Николенко.

Он добавил, что эту ситуацию держат "на особом контроле".

Что известно о грабеже зерна россиянами:

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в регионе не смогли начать посевную. Оккупанты вывезли или уничтожили объем зерна, что могло бы обеспечить потребности местных жителей почти на 3 года. А министр аграрной политики и продовольствия сообщил, что из Луганщины российские оккупанты вывезли около 100 тысяч тонн зерна.

Из сельхозобщества в Каменке-Днепровской в Запорожье россияне вывезли более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

Из Мелитополя также вывозят продукты, зерно и сельскохозяйственную технику. Украденное везут в направлении временно оккупированного Крыма,

В Сватовском районе Луганской области российские захватчики заставляют фермеров приступать к работе и обещают "платить" небольшой частью выращенного их руками урожая. Боевики угрожают конфисковать технику и посевной материал у аграриев, которые отказывают от этого "предложения".

В поселке Новоалексеевка Херсонской области оккупанты опустошили элеватор и вывезли все зерно в оккупированный Крым.

Ранее на сайте красноярского края России появился текст о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона". В МИД Украины подчеркнули, что это политика преступной советской власти, повлекшая за собой Голодомор 1932 – 1933 годов и массовый искусственный голод 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов.

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"Матрос Позинич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".