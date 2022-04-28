Россияне "освободили" Мариуполь от исторического и культурного наследия

Во время оккупации украинских территорий россияне похищают не только телевизоры и стиральные машины, руки дошли и до культурного наследия. Оккупанты подтвердили похищение и вывоз в Донецк более 2 тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя.

Об этом сообщили в телеграм-канале Мариупольского городского совета. Уже не первый раз россияне воруют у украинцев памятники культуры.

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Среди вывезенных экспонатов были оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. В музеях Мариуполя хранились древние иконы и уникальный рукописный свиток. Также оккупанты похитили изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета.

Фото похищенных экспонатов:

В Мариупольском городском совете отметили, что они готовят материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол по поводу вывоза и похищения культурного наследия Украины.

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