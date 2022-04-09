Россияне ракетами обстреляли Кировоградскую область

В Кировоградской области вечером 8 апреля оккупанты ракетами обстреляли область. Деталей не уточняют, но враг не нанес существенных последствий.

Эту информацию 24 канал получил из ежедневной сводки областных военных администраций для Офиса Президента.

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Оккупанты попали по объекту на территории Кировоградской области. Инцидент произошел около 22:00.

По предварительной информации, без существенных последствий, но данные проверяют.

К слову, ранее Россия пыталась нанести циничный ракетный удар по Кропивницкому. Однако украинские десантники сбили вражескую ракету в небе над селом. Наши военные заявили, что российские оккупанты выпустили 400 килограммов тротила.

Кроме того, в марте оккупанты нанесли авиаудары по Кропивницкому. Пострадал аэропорт Канатово, там погибли 7 украинских военных.

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