Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, в Энергодаре продолжается пропагандистский маразм по теме гуманитарной помощи.

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При чем здесь ледокол

Как сообщили российские пропагандисты, на атомном ледоколе "Ямал", расположенном в Мурманске, собрали так называемую гуманитарную помощь в виде теплых вещей, игрушек для детей и школьных принадлежностей.

"Этот "Ямал" базируется вообще в Мурманске, от него до Запорожья примерно 3000 километров, через которые они повезли те теплые штанишки, карандаши и какую-то игрушку, которую они собрали там для детей. Что-то глупее я думаю придумать вообще невозможно", - сообщил корреспондент .

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Также корреспондент рассказал о трагическом случае на этом судне. По его информации, экипаж на этом ледоколе зарабатывает тем, что возит иностранных туристов по Северному Ледовитому океану. Стоимость такого "тура" очень высока, а потому позволить ее себе могут в основном богатые туристы с запада.

Вот у них был случай в 2007 году, когда, к сожалению, 65-летняя бабушка из Швейцарии неосторожно упала за борт ледокола и погибла. Вот они бы лучше там за иностранными туристами ухаживали, чем собирали гуманитарную помощь для энергодарских детей, которых они сделали несчастными,

– сказал корреспондент.

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