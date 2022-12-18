Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, в Енергодарі триває пропагандистський маразм на темі гуманітарної допомоги.

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До чого тут криголам

Як повідомили російські пропагандисти, на атомному криголамі "Ямал", що розташований у Мурманську, зібрали так звану гуманітарну допомогу у вигляді теплих речей, іграшок для дітей та шкільних приладь.

"Цей "Ямал" базується взагалі в Мурманську, від нього до Запоріжжя приблизно 3000 кілометрів, через які вони повезли оті теплі штанці, олівці та якусь іграшку, яку вони зібрали там для дітей. Щось безглуздіше я думаю вигадати взагалі неможливо", – повідомив кореспондент.

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Також кореспондент розповів про трагічний випадок на цьому судні. За його інформацією, екіпаж на цьому криголамі заробляє тим, що возить іноземних туристів Північним Льодовитим океаном. Вартість такого "туру" дуже висока, а тому дозволити її собі можуть в основному багаті туристи із заходу.

От у них був випадок у 2007 році, коли на жаль 65-річна бабуся зі Швейцарії необережно впала за борт криголама і загинула. От вони б краще там за іноземними туристами доглядали, аніж збирали гуманітарну допомогу для енергодарських дітей, яких вони зробили нещасними,

– сказав кореспондент.

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