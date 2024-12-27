Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором Санта Клауса сбивает ракета ПВО

В ряде российских пропагандистских каналов появилось видео с Санта Клаусом, которого сбивает ракета ПВО. На некоторых кадрах также можно увидеть, что Санта вместо подарков везет боеприпасы с символикой НАТО.

На видео показывают полет Санты якобы над Россией, передает 24 Канал.

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Почему россияне смонтировали видео с "обезвреживанием" Санты

В ролике Санта произносит свое "хохохо" и на английском языке здоровается с россиянами.

Привет, россияне. Вот ваши подарки,

– говорит Санта.

Однако, вместо привычных подарков, в мешке Санты боеприпасы с символикой НАТО. Вдруг в него влетает ракета, а в небе появляется разноцветный салют.

После этого на видео показывают оператора ПВО, который говорит, что "цель уничтожена". Зато традиционный российский Дед Мороз с радостью отвечает ему, что "не нужно нам в небе ничего иностранного".

Новогоднее российское поздравление, в котором ракета ПВО сбивает Санту: смотрите видео

Весь ролик сопровождает радостная новогодняя музыка, а заканчивается пропагандистское видео надписью "С Новым годом, россияне!" на русском языке.