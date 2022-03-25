Россияне распространяют очередной фейк, якобы Польша оккупирует Украину

В сети распространяется очередной фейк от кулинаров российской пропаганды, вероятно, потому, что Польша планирует направить в Украину миротворцев.

Такую информацию сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Московиты пытаются распространить информацию, что Польша под видом миротворческих миссий планирует "вернуть себе территории, которые были на 1939 год". Напомним, что такие же пропагандистские вбросы распространялись также в 2014 году: якобы Польша и другие соседи мечтают поделить Украину и оторвать лакомый кусок земель.

Оккупанты из-за сокрушительных потерь визжат и прибегают уже к безумной пропаганде. А правда одна – победит Украина!

– говорится в сообщении.

Обратите внимание, что российские солдаты на временно оккупированных территориях распространяют листовки со вбросами, что Россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова. Эта информация – очередной трюк пропаганды Кремля.

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