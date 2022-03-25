Таку інформацію повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Московити намагаються поширити інформацію, що Польща під виглядом миротворчих місій планує "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік". Нагадаємо, що такі ж пропагандистські вкиди поширювали також у 2014 році: начебто Польща та інші сусіди мріють поділити Україну та відірвати собі ласий шматок земель.

Окупанти через нищівні втрати верещать і вдаються вже до божевільної пропаганди. А правда одна – переможе Україна!

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу, що російські солдати на тимчасово окупованих територіях розповсюджують листівки з вкидами, що Росія не воює з мирним населенням, а гарантує їм безпеку та свободу слова. Ця інформація – черговий трюк пропаганди Кремля.

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