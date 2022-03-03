Россияне распускают миф, что ВСУ похитили представителя ООН

Российские пропагандисты распространили очередной фейк об украинских военных. Они заявили, что Вооруженные силы Украины якобы похитили представителя ООН.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Его работники обратились к представителям ООН, которые опровергли заявление пропагандистов.

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При этом россияне не рассказывают о гибели члена миссии ОБСЕ в Харькове из-за обстрелов гражданского населения реактивными системами залпового огня со стороны оккупантов.

Об этом, конечно же, пропагандисты решили умолчать,

– говорится в сообщении.

Напомним, что сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла 1 марта при обстреле Харькова. Женщина была убита, когда она доставляла припасы для своей семьи в городе.

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