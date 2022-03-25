Россияне рассказали, как проехали 120 километров, потеряли 8 танков и не вступили в бой

Российские захватчики "похвастались" своими "достижениям". Они рассказали, как проехали по Украине 120 километров, потеряли свои 8 танков, а в бой вступить так и не успели.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук обнародовал видео, на котором российский захватчик рассказывает о своих "успехах" на украинской земле.

Читайте также Пленный чеченец рассказал, что им не выдали оружие и посоветовали "забрать у мертвого украинца"

Оккупанты рассказали, как проехали 120 километров и потеряли 8 танков

На обнародованном ролике россиянин говорит, что в течение 3 дней ехал по территории Украины и преодолел 120 километров. За это время представители второй армии мира потеряли 8 своих танков. Получить ничего не успели, более того – россияне даже не участвовали ни в одном бою.

Напомним, ранее бойцы движения сопротивления самостоятельно уничтожили машину оккупантов и взяли в плен российского военного.

Россияне о своих "успехах" в Украине: смотрите видео