Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук оприлюднив відео, на якому російський загарбник розповідає про свої "успіхи" на українській землі.

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Окупанти розповіли, як проїхали 120 кілометрів і втратили 8 танків

На оприлюдненому ролику росіянин каже, що протягом 3 днів їхав територією України та подолав 120 кілометрів. За цей час представники "другої армії світу" втратили 8 своїх танків. Здобути нічого не встигли, ба більше – росіяни навіть не брали участі у жодному бою.

Нагадаємо, раніше бійці руху опору самотужки знищили машину окупантів і взяли в полон російського військового.

Росіяни про свої "Успіхи" в Україні: дивіться відео