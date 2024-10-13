Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил в разговоре с 24 Каналом, что противник достаточно часто прибегает к расстрелу наших военнопленных. Само пребывание в застенках оккупантов чрезвычайно сложное, ведь Россия не придерживается никаких правил и норм содержания военнопленных.

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Операторы БПЛА уделяют внимание пехотной подготовке

В целом события, которые произошли в Курской области, как заметил Федоренко, должны комментировать те, кто непосредственно находится на этом направлении.

Однако, если обобщить, то только перед тем, как беспилотник становится беспилотником, всегда происходит общевойсковая подготовка. Мы достаточно много времени уделяем, в частности, пехотной подготовке. Потому что операторы БПЛА тоже вступают в стрелковый бой,

– подчеркнул он.

С первого дня полномасштабной войны, подразделение, к которому принадлежит Федоренко, участвовало не только в оборонительных, но и наступательных операциях, в частности в Харьковской контрнаступательной операции.

Важно! Генеральный прокурор Андрей Костин считает, что расстрел 9 украинских пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

Неоднократно происходило, что беспилотные группы, которые работают несколько дальше чем передняя линия боестолкновения, но это не критическое расстояние, сталкивались с диверсионно-разведывательными группами противника. Беспилотники, как отметил он, много раз вступали в бой во время активных штурмовых действий во время Харьковского контрнаступления.

Был момент, когда во время выхода на оборонительный рубеж Купянска я с побратимами находился в полном окружении около семи часов,

– рассказал командир батальона.

В то же время из-под носа противника, по его словам, происходила корректировки огня украинской артиллерии, систем реактивного огня, других мероприятий до тех пор, пока Силы обороны не вытеснили россиян. Тогда возник коридор, удалось осуществить маневры и переместиться.

"В целом на Курском направлении противник будет пытаться наращивать усилия. Однако Силы обороны продолжают высокоэффективно ему противодействовать", – отметил Юрий Федоренко.

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