Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зазначив у розмові з 24 Каналом, що противник достатньо часто вдається до розстрілу наших військовополонених. Саме перебування в катівнях окупантів надзвичайно складне, адже Росія не дотримується жодних правил і норм утримання військовополонених.

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Оператори БпЛА приділяють увагу піхотній підготовці

Загалом події, які відбулись у Курській області, як зауважив Федоренко, мають коментувати ті, хто безпосередньо перебуває на цьому напрямку.

Проте, якщо узагальнити, то лише перед тим, як безпілотник стає безпілотником, завжди відбувається загальновійськовий вишкіл. Ми достатньо багато часу приділяємо, зокрема, піхотній підготовці. Тому що оператори БпЛА теж вступають у стрілецький бій,

– наголосив він.

З першого дня повномасштабної війни, підрозділ, до якого належить Федоренко, брав участь не тільки в оборонних, а й наступальних операціях, зокрема у Харківській контрнаступальній операції.

Важливо! Генеральний прокурор Андрій Костін вважає, що розстріл 9 українських полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином.

Неодноразово відбувалось, що безпілотні групи, які працюють дещо далі ніж передня лінія боєзіткнення, але це не критична відстань, зіштовхувались із диверсійно-розвідувальними групами противника. Безпілотники, які відзначив він, багато разів вступали в бій під час активних штурмових дій під час Харківського контрнаступу.

Був момент, коли під час виходу на оборонний рубіж Куп'янська я з побратимами перебував в повному оточенні близько семи годин,

– розповів командир батальйону.

Водночас з-під носа противника, за його словами, відбувалось корегування вогню української артилерії, систем реактивного вогню, інших заходів до того часу, поки Сили оборони не витіснили росіян. Тоді виник коридор, вдалося здійснити маневри і переміститися.

"В цілому на Курському напрямку противник намагатиметься нарощувати зусилля. Проте Сили оборони продовжують високоефективно йому протидіяти", – наголосив Юрій Федоренко.

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