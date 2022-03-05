Россияне расстреляли целую семью с бежавшими от оккупации детьми: ужасная трагедия

Россияне – это не военные, а настоящие террористы, убивающие гражданских. Они не обращают внимания, кто перед ними: взрослые или дети.

Захватчики расстреляли целую семью, которая пыталась скрыться от оккупации Херсона. Враги специально убили людей за то, что они якобы не остановились на блокпосту.

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После полномасштабного вторжения России семья Федьков переехала в село Веселое. Однако впоследствии там стало опасно, ведь россияне вошли в населенный пункт.

Впоследствии в селе отключили электричество и водоснабжение. Олег (отец) решил отправить жену вместе с 6-летней дочерью Софией и месячным сыном Иваном в Новую Каховку, где жили родственники.

Сам же Олег остался в Херсоне, потому что работает полицейским, а его подразделение было приведено в полную боевую готовность. Дорога была не близкой, но на этот раз семья ехала группой из двух машин.

Оккупанты расстреляли целую семью

Чтобы пересечь Днепр, пришлось двинуться вдоль дамбы, которую уже контролировали россияне. В одном автомобиле передвигались родители, жена и дети Олега, в другом – тетя, дядя и кузены. В то же время его брат Денис следил за их переездами по телефону из Черкасс, в 17:13 он позвонил маме.

Я пытался убедить маму не уезжать в Новую Каховку и не оставаться в Веселом. Я им сказал: "Езжайте в Одессу, у меня там для вас есть квартира",

– рассказал мужчина.

В тот момент Денис услышал крик матери: "Боже мой, это ребенок, как вы можете такое делать", – а затем звуки стрельбы. Далее стало понятно, что авто остановилось, а дверь отворилась, потом – снова выстрелы.

Открыли огонь, потому что водитель не выполнил приказ

В другой машине тетя пыталась дозвониться сестре (матери Олега и Дениса), но та не отвечала. Никто из машины не брал трубку. Тогда женщина решила вернуться и проверить, что произошло.

На блокпосте она спросила одного из оккупантов об автомобиле. Россиянин указал на кювет и заявил, что "водитель не выполнил приказ и едва не наехал на офицера". Тетя стала просить отпустить ее в машину.

Женщина сказала, что там есть дети и с ней отправились два оккупанта. Когда она подошла к автомобилю, то увидела большое количество дыр от пуль. Отверстия были спереди, сзади и с обеих сторон. Слышен был детский плач.

Взрослые погибли на месте, дети – в больнице

Один из россиян вытащил маленького Ивана, там находилась и 6-летняя София. У девочки в груди была дыра, но ребенок – еще жив. Трое взрослых: родители Олега и его жена погибли на месте происшествия.

Ивана и Софью мгновенно забрали и повезли в больницу в Новой Каховке. К сожалению, местные медики не смогли их спасти. Как оказалось, мальчика тоже подстрелили – ранили ухо, пуля прошла через затылок.

Цинизм русских оккупантов зашкаливает, все время они были рядом, но даже не думали помочь.

Семье позволили унести тела

Захватчики позволили семье унести тела взрослых только на следующий день. Врач, осматривавший их, сказал, что все они умерли от множественных огнестрельных ранений.

Олег (отец Ивана и Софии) потерял сына, дочь, жену и родителей из-за действий террористов из России. Сейчас мужчина продолжает работать в полицейском участке.

Он делает все, чтобы оградить наших граждан. Но его боль от того, что он не смог защитить собственную семью, защищая нацию, невыразим,

– отметил его брат Денис.

Эта трагическая история еще раз подтверждает, что на украинскую землю ворвались не люди, а животные, для которых жизнь не имеет никакой ценности. Они понимают только силу и заслуживают уничтожения. Украина никогда не простит России сотни смертей своих детей и взрослых. Более того, каждый захватчик заплатит за свои преступления.