Россияне расстреляли из танка: в USAID сообщили о трагической гибели украинки и ее мамы, фото

В Украине уже вторую неделю идет война, которую вероломно развязала Россия. Агентство США по международному развитию (USAID) заявило, что в Украине убили сотрудника партнерской организации.

Об этом сообщила в твиттере Саманта Павер из USAID.

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Российские оккупанты расстреляли из танка украинку

Павер написала, что российские военные убили украинку Валерию Максецкую, которая сотрудничала с USAID через американскую компанию Chemonics и была прекрасным лидером по созданию социальной сплоченности и борьбе с дезинформацией. Женщина погибла накануне своего 32-го дня рождения.

Саманта Павер также сообщила, что Валерия Максецкая родилась и выросла в Донецке. На агрессию России в 2014 году она ответила своей гуманитарной работой. Украинка пережила обстрелы в Донецке, позже переехала в столицу – Киев, где начала сотрудничать с USAID.

Оккупанты расстреляли из танка украинку / Фото твиттер Саманты Павер

Известно, что женщина, у которой было медицинское образование, могла уехать из Киева после начала войны, однако осталась в городе для того, чтобы помогать другим. Лишь когда у ее мамы закончились лекарства, она эвакуировалась. Однако Валерия, ее мама Ирина и водитель Ярослав были расстреляны из российского танка, когда ждали в машине, пока тот проедет. Все трое погибли.

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