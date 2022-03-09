Россияне разбомбили более 300 зданий: большинство из них – дома мирных людей
Российские оккупанты беспощадно обстреливают жилые дома, больницы, школы и садики. Поэтому в городах большое количество объектов разрушено частично или полностью.
По данным ГСЧС, 24 канал сообщает, каковы последствия обстрелов войсками России подразделений ГСЧС и населенных пунктов.
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Подразделения ГСЧС
Санитарные потери: погибли 13 человек, травмированы – 27.
Потери зданий: уничтожены 39, повреждены 30, захвачены 10 пожарно-спасательных частей. Это касается Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, Киева и САЗ города Нежина. В настоящее время на захваченной территории функционируют 124 пожарно-спасательных подразделения.
Потери техники: уничтожены 57 единиц техники, захвачены – 30, повреждены – 17 техники в Волынской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях, 3 СЦШР Одесской области и города Киева.
Населенные пункты
По информации военно-гражданских администраций, в результате ведения боевых действий войсками России на территории Украины разрушены полностью 312 объектов и частично 1662 здания критической инфраструктуры.
У том числе:
Транспортной инфраструктуры: полностью 84 объекта и частично – 207.
Жизнеобеспечение населения: полностью 2 объекта и частично – 130.
Учебные заведения: полностью – 3 объекта и частично – 37.
Заведения здравоохранения: 20 частично.
Жилые дома: полностью 150 и частично – 1177.
Заведения социальной сферы: 5 частично.
Другие объекты: полностью 73 объекта и частично – 86.
Подразделениями ГСЧС совместно с военно-администрациями на 59 объектах социальной сферы восстановлено 695 окон, в том числе в двух больницах восстановлено 20 окон.
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