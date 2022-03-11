Россияне разместили "Град" между жилыми домами и обстреливали украинские позиции – видео

Российские военные продолжают прибегать к циничным действиям во время войны. Так, разведка узнала, что оккупанты разместили "Град" между жилыми домами в Тростянце на Сумщине и оттуда обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщили беспилотчики 93 бригады Холодный Яр, все материалы украинские военные передадут в Гаагу.

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ВСУ обнародовали видео, как российские оккупанты лупят по украинским военным "Градом". Реактивную систему враг расположил среди жилых домов в Тростянце Сумской области.

Россияне разместили "Град" между домами и обстреливали позиции ВСУ: видео



Еще одно видео показывает, как россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах Харьковской области. Сейчас там горит фабрика дверей "Папа Карло", а рядом расположена конюшня Ecure de Paris.

Россияне сбросили авиабомбу на гражданские предприятия в Дергачах: видео

Добавим, что в Минобороны Британии подтверждают, что у российских войск действительно "ограниченный прогресс" по наступлению на украинскую столицу. Однако вполне возможно, что наступление на Киев все-таки произойдет уже в ближайшие дни.

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