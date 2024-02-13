В марте 2022 года россияне взялись штурмовать церковь во временно оккупированном Мелитополе. О беде, постигшей церковь, и давлении на церковную общину, рассказали пастор Виктор Сергеев и его сын Марк.
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Пастор рассказал о зверствах российских оккупантов
Виктор Сергеев – старший пастор протестантской церкви "Новое поколение". По его словам, до 24 февраля его община была крупнейшей в Мелитополе. Верующие церкви активно помогали армии и выходили на проукраинские митинги.
В марте 2022 года россияне приступили к штурму церкви. Для этого они кувалдой разбили стеклянные двери.
Пастор замечает, что после штурма церкви, оккупанты приступили к обыскам в доме пастора и все ценные вещи, что попадали им на глаза, похитили.
В это время в соседнем доме проводили обыски у сына Виктора – Марка, который отвечал в церкви за патриотическое воспитание детей.
Марк отмечает, что пока лежал на холодном асфальте лицом вниз, успел несколько раз попрощаться с жизнью.
Думаю, Боже, если сейчас будут убивать, а вот прямо на 100% я понимал, что меня есть за что – за патриотические движения притянуть, то думаю, хоть бы, чтобы дети не видели, как папа умирает,
– подчеркивает Марк.
Заставляли пастора прославлять Путина
Также Виктор Сергеев рассказал, что позже оккупанты согнали людей в церковь, где расспрашивали их о языке, религии и политических предпочтениях.
Виктора допрашивали последним. Оккупанты требовали, чтобы пастор заявил, что "Путин наш царь и бог".
На следующий день после событий, оккупанты арестовали мэра Мелитополя Ивана Федорова. также планировали задержать Виктора, но его предупредили и семья удачно выехала в свободную Украину.
Известно, что оккупанты используют помещение храма как "министерство молодежной политики" временно оккупированной Запорожской области.
Огромный крест, стоявший на входе в церковь – оккупанты спилили, а на его месте установили российский флаг.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Сообщается, что Токмак, Молочанск и частично Мелитополь оккупанты превратили в масштабные укрепрайоны. Для этого россияне прибегают к новым циничным действиям: разлили берега реки Молочная, чтобы использовать ее как естественный противотанковый ров.
- Оккупанты осуществляют попытки вытеснения украинского населения из временно оккупированных городов. Для достижения этой цели враг импортирует жителей из России, Беларуси и других стран, которые сотрудничают со страной-агрессором. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров. По его словам, все это происходит в рамках "программы запорожская целина", которую враг утвердил на днях.
- 4 февраля во время рабочей поездки в Запорожскую область Владимир Зеленский отметил важную цель – освобождения Мелитополя, выразив убеждение, что это неизбежно произойдет.