В марте 2022 года россияне взялись штурмовать церковь во временно оккупированном Мелитополе. О беде, постигшей церковь, и давлении на церковную общину, рассказали пастор Виктор Сергеев и его сын Марк.

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Пастор рассказал о зверствах российских оккупантов

Виктор Сергеев – старший пастор протестантской церкви "Новое поколение". По его словам, до 24 февраля его община была крупнейшей в Мелитополе. Верующие церкви активно помогали армии и выходили на проукраинские митинги.

В марте 2022 года россияне приступили к штурму церкви. Для этого они кувалдой разбили стеклянные двери.

Пастор замечает, что после штурма церкви, оккупанты приступили к обыскам в доме пастора и все ценные вещи, что попадали им на глаза, похитили.

В это время в соседнем доме проводили обыски у сына Виктора – Марка, который отвечал в церкви за патриотическое воспитание детей.

Марк отмечает, что пока лежал на холодном асфальте лицом вниз, успел несколько раз попрощаться с жизнью.

Думаю, Боже, если сейчас будут убивать, а вот прямо на 100% я понимал, что меня есть за что – за патриотические движения притянуть, то думаю, хоть бы, чтобы дети не видели, как папа умирает,

– подчеркивает Марк.

Заставляли пастора прославлять Путина

Также Виктор Сергеев рассказал, что позже оккупанты согнали людей в церковь, где расспрашивали их о языке, религии и политических предпочтениях.

Виктора допрашивали последним. Оккупанты требовали, чтобы пастор заявил, что "Путин наш царь и бог".

На следующий день после событий, оккупанты арестовали мэра Мелитополя Ивана Федорова. также планировали задержать Виктора, но его предупредили и семья удачно выехала в свободную Украину.

Известно, что оккупанты используют помещение храма как "министерство молодежной политики" временно оккупированной Запорожской области.

Огромный крест, стоявший на входе в церковь – оккупанты спилили, а на его месте установили российский флаг.

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