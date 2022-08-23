От дома ничего не осталось: появились фото последствий российского удара по Днепру

Оккупанты 23 августа атаковали Днепр. Они выпустили ракету "Искандер" и уничтожили частный дом.

Журналисты опубликовали фото с места, разрушенного россиянами. Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что враги уничтожили дом и повредили еще один.

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К счастью, никто не пострадал. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, на дом упал обломок ракеты.



Дом в Днепре после российского обстрела / Фото Общественное Днепр



Воронка от обстрела / Фото Общественное Днепр



Территория частного хозяйства в Днепре / Фото Общественное Днепр

Россияне также били и по Никополю из "Градов". Они выпустили 20 снарядов. Также оккупанты атаковали город из трех дронов-камикадзе. Убийцы повредили ряд построек в частном секторе. Также в результате обстрела возникли пожары.

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Разрушенный дом в Днепропетровской области / Фото с телеграмм-канала Валентина Резниченко



Разрушенная крыша / Фото из телеграмм-канала Валентина Резниченко



Дом в Днепропетровской области после российского обстрела / Фото из телеграмм-канала Валентина Резниченко



Воронка после российской атаки / Фото из телеграмм-канала Валентина Резниченко

россияне убили женщину

российская армия в ночь на 23 августа атаковала Никопольский район Днепропетровской области. По словам Резниченко, оккупанты трижды накрыли огнем Никопольский район.

Что касается Криворожского района, то его обстреляли из "Ураганов". Известно, что в Зеленодольской общине убили 45-летнюю женщину. Они ранили ее мужа. Также изуродованным остался их дом.

По Марганецкой общине выпустили 13 снарядов из тяжелой артиллерии. Там есть 2 пострадавших – женщины 61 и 63 лет. россияне повредили 6 домов, водопровод и газопровод.

Вражеская артиллерия била и по Красногригорьевской общине. Там повреждены приблизительно 10 зданий и линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

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