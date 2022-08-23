Журналісти опублікували фото з місця, яке зруйнували росіяни. Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що вороги знищили будинок та пошкодили ще один.

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На щастя, ніхто не постраждав. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, на будинок впав уламок ракети.



Будинок у Дніпрі після російського обстрілу / Фото Суспільне Дніпро



Вирва від обстрілу / Фото Суспільне Дніпро



Територія приватного господарства у Дніпрі / Фото Суспільне Дніпро

Росіяни також били й по Нікополю з "Градів". Вони випустили 20 снарядів. Також окупанти атакували місто з трьох дронів-камікадзе. Вбивці пошкодили низку будівель у приватному секторі. Також внаслідок обстрілу виникли пожежі.

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Зруйноване помешкання на Дніпропетровщині / Фото з телеграм-каналу Валентина Резніченка



Зруйнований дах /Фото з телеграм-каналу Валентина Резніченка



Будинок на Дніпропетровщині після російського обстрілу / Фото з телеграм-каналу Валентина Резніченка



Вирва після російської атаки / Фото з телеграм-каналу Валентина Резніченка

росіяни вбили жінку

російська армія у ніч на 23 серпня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. За словами Резніченка, окупанти тричі накрили вогнем Нікопольщину.

Щодо Криворізького району, то його обстріляли з "Ураганів". Відомо, що в Зеленодольській громаді вбили 45-річну жінку. Вони поранили її чоловіка. Також понівеченим залишився їхній будинок.

По Марганецькій громаді випустили 13 снарядів з важкої артилерії. Там є 2 постраждалих – це жінки 61 та 63 років. росіяни пошкодили 6 будинків, водогін та газогін.

Ворожа артилерія била й по Червоногригорівській громаді. Там пошкоджені приблизно 10 будинків та лінія електропередач. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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