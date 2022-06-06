Россияне развернули в Крыму и Херсонской области ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", – Минобороны

Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря, российские захватчики были вынуждены развернуть в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В ведомстве также отметили, что ради этой цели россияне также опрокидывают дополнительные силы на остров Змеиный.

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Вероятность ракетных ударов с моря

В ВМС ВСУ отметили, что существует высокая угроза нанесения ракетных ударов по направлению моря. Всего с начала полномасштабного вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по Украине.

Интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов,

– говорится в сообщении.

В ВСУ считают, что это свидетельствует о том, что кафиры потратили много современных ракет, поэтому теперь вынуждены использовать устаревшие запасы.

30 российских кораблей и подлодок продолжают блокаду украинского судоходства. Вражеский флот с начала войны произвел поражение 9 гражданских судов, одно из которых затонуло. К сожалению, два моряка погибли.

Ситуация в море остается сложной

Сейчас в Черном море находится до 12 больших десантных кораблей, но больше трети из них – в ремонте. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины продолжают действовать в условиях превосходства противника.

Основные усилия сосредоточены на обороне и деблокировании украинских портов, защите морского побережья, поддержании контроля над акваторией Днепро-Бугского и Днестровского лиманов, рек Дунай и Днепр, в том числе в районе Киева и Чернигова.

"Корабли, катера и подразделения ВМС выполняют важное задание освещения надводной обстановки в интересах применения ракетного и артиллерийского оружия и способствуют сухопутным войскам на приморском направлении", - отметили в ведомстве.

Морская пехота, артиллерийские подразделения ВМС и морская авиация продолжают уничтожать врага из числа группировок Вооруженных Сил Украины. Поэтому ситуация в северо-западной части Черного моря остается сложной.

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