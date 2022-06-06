У відомстві також зазначили, що заради цієї мети росіяни також перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

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Ймовірність ракетних ударів з моря

У ВМС ЗСУ наголосили, що існує висока загроза завдавання ракетних ударів з напрямку моря. Всього від з початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски понад 300 крилатих ракет по Україні.

Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, водночас противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден,

– йдеться в повідомленні.

У ЗСУ вважать, що це свідчить про те, що окупанти витратили багато сучасних ракет, тому тепер змушені використовувати застарілі запаси.

30 російських кораблів та підводних човнів продовжують блокаду українського судноплавства. Ворожий флот з початку війни здійснив ураження 9 цивільних суден, одне з яких затонуло. На жаль, два моряки загинули.

Ситуація в морі залишається складною

Зараз у Чорному морі перебуває до 12 великих десантних кораблів, але більше третини з них – в ремонті. Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують діяти в умовах переваги противника.

Основні зусилля зосереджені на обороні та деблокуванні українських портів, захисті морського узбережжя, підтриманні контролю за акваторією Дніпро-Бузького та Дністровського лиманів, річок Дунай та Дніпро, у тому числі в районі міста Київ та Чернігів.

"Кораблі, катери та підрозділи ВМС виконують важливе задання щодо висвітлення надводної обстановки в інтересах застосування ракетної та артилерійської зброї та сприяють сухопутним військам на приморському напрямку", – зазначили у відомстві.

Морська піхота, артилерійські підрозділи ВМС та морська авіація продовжують нищити ворога у складі угруповань Збройних Сил України. Тому, ситуація в північно-західній частині Чорного моря залишається складною.

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