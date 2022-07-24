Захватчики надеются восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасов и тяжелой техники. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Важно Похоже на подготовку к наступлению, – Фейгин считает, что ВСУ "примеряются" в Херсонской области
При этом Соболевский отметил, что качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом.
Что этому предшествовало
- 19 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.
- Кроме того, Антоновский мост – один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр. Если его взорвать, то оккупантам не будет как отступать при наступлении украинских военных. Следовательно, россияне могут оказаться в окружении.
- Поэтому удары по мосту – предупреждение для оккупантов, что нужно немедленно убираться из Херсона.
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