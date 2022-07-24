Загарбники сподіваються відновити фактично розірвані шляхи постачання боєприпасів та важкої техніки. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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При цьому Соболевський зауважив, що якість робіт та безпека використання мостів – під великим питанням.

Все робиться "нашвидкуруч", а до ремонтних робіт фахівців залучали хіба що не під дулами автоматів,

– зазначив чиновник.

Що цьому передувало

19 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні.

Крім того, Антонівський міст – це один з двох пунктів перетину доріг через Дніпро. Якщо його підірвати, то окупантам не буде як відступати при наступі українських військових. Відтак росіяни можуть опинитись в оточенні.

Тому удари по мосту – попередження для окупантів, що треба негайно забратись з Херсону.

Зверніть увагу! Раніше Соболевський попереджав місцевих жителів, що Антонівським мостом краще не користуватися. Це можливо лише у випадку крайньої потреби. Самі окупанти оголосили, що закривають міст.

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