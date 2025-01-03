Детали передает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

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Сколько россиян исчезло в Украине

Поиск россиян для украинской стороны сначала не был отдельным проектом. Родственники оккупантов звонили на линию "Хочу жить". Когда количество их обращений стало значительным, для них выделили отдельную телефонную линию. А потом и начали новый проект "Хочу найти". Он оказался масштабным.

Сегодня мы можем констатировать, что количество без вести пропавших, в отношении которых мы получили запросы, – более 50 000 россиян. И это только те, которые не боятся обращаться к нам. Недавно на каком-то закрытом заседании в Госдуме российской женщиной-политиком были обнародованы цифры – 48 000 без вести пропавших россиян. И тот, кто проводил это слушание, сказал, чтобы никому больше не предоставляли такую информацию,

– сообщил Охрименко.

Москва не заинтересована в идентификации тел погибших, потому что так можно скрыть потери. Командирам тоже это выгодно, ведь они продолжают получать денежное обеспечение на погибших, которых считают без вести пропавшими. А вот семья ничего не получает.

"По нашим подсчетам, у россиян в целом более 100 000 без вести пропавших, и это не считая тех, о ком мы уже знаем, что они погибли. Очень много без вести пропавших россиян разбросаны по нашим полям, их останки разносят собаки", – заявил представитель Коордштаба.

Украина, в отличие от врага, не равнодушна к судьбе своих граждан. В 2024 году из плена вернули 1358 украинцев.