Деталі передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

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Скільки росіян зникло в Україні

Пошук росіян для української сторони спершу не був окремим проєктом. Родичі окупантів дзвонили на лінію "Хочу жить". Коли кількість їхніх звернень стала значною, для них виділили окрему телефонну лінію. А потім і започаткували новий проєкт "Хочу найти". Він виявився масштабним.

Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, – понад 50 000 росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас. Нещодавно на якомусь закритому засіданні в Держдумі російською політикинею були оприлюднені цифри – 48 000 безвісти зниклих росіян. І той, хто проводив це слухання, сказав, щоб нікому більше не надавали таку інформацію,

– повідомив Охріменко.

Москва не зацікавлена в ідентифікації тіл загиблих, бо так можна приховати втрати. Командирам теж це вигідно, адже вони продовжують отримувати грошове забезпечення на загиблих, яких вважають безвісти зниклими. А от родина нічого не отримує.

"За нашими підрахунками, у росіян загалом понад 100 000 безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули. Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по наших полях, їхні рештки розносять собаки", – заявив представник Коордштабу.

Україна, на відміну від ворога, не байдужа до долі своїх громадян. У 2024 році з полону повернули 1358 українців.