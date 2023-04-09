Россияне усиленно готовятся к обороне Крыма, – Ташева

Оккупанты начинают осознавать, что в недалекой перспективе Вооруженные Силы могут начать операцию по возвращению Крымского полуострова в состав Украины. В частности, поэтому они роют окопы на этих территориях.

В последние недели особенно активно распространяется информация об увеличении количества фортификационных сооружений захватчиков на территории Крыма. Вместе с тем представитель президента в АР Крым Тамила Ташева считает, что россияне не зря роют окопы, ведь ВСУ будут возвращать территории Украины тем путем, который сочтут наиболее эффективным, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Оккупанты готовятся

По словам Ташевой, особенно неспокойно в Джанкойском и Красноперекопском районе временно захваченного полуострова. К тому же даже спутниковые фото подтверждают, что сейчас захватчики роют окопы.

Если говорить о том, к чему готовятся, что делают оккупационные администрации. Они готовятся к обороне. Если посмотреть на Крым, как сейчас выглядит он и все его побережье… Даже не только западное побережье. В частности, на южном побережье Черного моря они окопы роют,

– сказала представитель главы государства в Крыму.

Кроме того, она отметила, что даже уже на так называемых федеральных каналах России начали сетовать, что "американцы с помощью своих спутников видят, что россияне делают в Крыму". Можно только представить, какая сейчас у условной Скабеевой истерика из-за этого.

Они готовятся к обороне Крыма и понимают, что Украина будет освобождать территории тем путем, который сама выберет. Конечно, они понимают, что Вооруженные Силы готовы к этому процессу,

– добавила Ташева.

Роют не только в Крыму