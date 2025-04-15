Россияне сами давят на запад, а не чувствуют давление на себя, – Зеленский о Путине и перемирии

Владимир Зеленский заявил, что россияне настроены на продолжение войны. По его словам, оккупанты сами давят на запад, а не чувствуют давление на себя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе 15 апреля.

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