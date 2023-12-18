Эксперт по авиации Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, как оккупанты смогли сбить свой штурмовик. Он заметил, что если пехотинец слышит звук над головой, может неконтролируемо выстрелить.
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Как враг сбил свой самолет
Романенко отметил, что в основном зенитно-ракетные комплексы, которым сбили Су-25, оснащены системами распознавания "свой – чужой". В Украине также были такие случаи, но очень редко.
В то же время у оккупантов сбивание своей авиации вроде бы стало традицией. Предположим, россияне действуют по следующему алгоритму:
- пехотинец сидит в окопе;
- летит самолет с украинской стороны;
- солдат включает охлаждение боеголовки ЗРК, для этого требуется 10 – 15 секунд;
- видя самолет, автоматически включается рефлекс и воин запускает ракету.
В тылу военные обычно отслеживают воздушные объекты: высоту, характер полета и откуда летит цель. Однако, на передовой все по-другому. Там мгновенная реакция и потому такие случаи могут происходить. Поскольку штурмовики работают именно на переднем крае.
Поэтому, я думаю, россиянам нужно пожелать будущих успехов в этом плане,
– подчеркнул Валерий Романенко.
В общей сложности, начиная с 24 февраля 2022 года, Россия потеряла 324 самолета и 324 вертолетов.
Украинские военные уничтожают вражескую авиацию
- Во вторник, 5 декабря, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что зенитчики Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Истребитель уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море. По информации военных, самолет, находясь под прикрытием вражеского истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.
- Во вторник, 14 ноября, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун рассказал, что украинские военные сбили очередной российский военный самолет – штурмовик Су-25. Штупун добавил, что это уже 8 уничтоженный в районе Авдеевки самолет врага с начала активизации штурмовых действий вблизи города.
- В воскресенье, 29 октября, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники уничтожили российский боевой самолет на Авдеевском направлении. Защитникам удалось сбить враждебный Су-25. По его словам, после поражения самолет задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом.