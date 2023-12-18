Эксперт по авиации Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, как оккупанты смогли сбить свой штурмовик. Он заметил, что если пехотинец слышит звук над головой, может неконтролируемо выстрелить.

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Как враг сбил свой самолет

Романенко отметил, что в основном зенитно-ракетные комплексы, которым сбили Су-25, оснащены системами распознавания "свой – чужой". В Украине также были такие случаи, но очень редко.

В то же время у оккупантов сбивание своей авиации вроде бы стало традицией. Предположим, россияне действуют по следующему алгоритму:

пехотинец сидит в окопе;

летит самолет с украинской стороны;

солдат включает охлаждение боеголовки ЗРК, для этого требуется 10 – 15 секунд;

видя самолет, автоматически включается рефлекс и воин запускает ракету.

Обратите внимание! По неофициальным данным, причина катастрофы – потеря пространственной ориентации. Утверждается, что "летчик работал по приборам в погодных условиях, в которых работать нельзя".

В тылу военные обычно отслеживают воздушные объекты: высоту, характер полета и откуда летит цель. Однако, на передовой все по-другому. Там мгновенная реакция и потому такие случаи могут происходить. Поскольку штурмовики работают именно на переднем крае.

Поэтому, я думаю, россиянам нужно пожелать будущих успехов в этом плане,

– подчеркнул Валерий Романенко.

В общей сложности, начиная с 24 февраля 2022 года, Россия потеряла 324 самолета и 324 вертолетов.

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