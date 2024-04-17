Силы противовоздушной обороны России все чаще сбивают свои воздушные цели в Крыму. Из-за этого на временно оккупированном полуострове растет напряжение.
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Удары по своим целям
Из-за постоянных ракетных атак и ударов БПЛА сохраняется угроза для военных объектов. Военное руководство России отдало приказ командирам подразделений ПВО сбивать цели, поры проблемы с системой обнаружения и распознавания "свой – чужой".
Однако командиры сил ПВО вынуждены проводить целеуказания фактически в ручном режиме. Именно поэтому часто происходят удары по своим воздушным целям.
Партизаны отметили, что 12-й зенитный ракетный полк 31-й дивизии ПВО за последние несколько недель сбил 2 российских военных воздушных судна.
В частности, 28.марта 2024 года дивизион ЗРПК "Панцирь" этого подразделения сбил истребитель Су-27. Средство ПВО было расположено в районе Инкерманской бухты в Севастополе.
Также похожий случай произошел 10 апреля 2024 года на западном побережье Крыма. Тогда сбили вертолет Ми-24 уже другим подразделением ЗРПК "Панцирь".
Расчеты, которые являются ответственными за такие события, продолжают службу и не получают никакого взыскания. Российское руководство принимает во внимание вышеупомянутые проблемы,
– говорится в сообщении.
Российские штурмовики накрыли огнем свою пехоту
- Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона рассказал, что под Часовым Яром российские штурмовики накрыли огнем свою же пехоту. Такое происходит уже не впервые, россияне накрывали свои позиции и на Херсонщине.
- По словам военного, оккупанты пытались покинуть поле боя, когда по ним нанесла огневого поражения их же авиация. Он предположил, что, вероятно, вражеские штурмовики получили такую команду.
- Россияне не дают возможности своим военным вернуться.