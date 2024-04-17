Сили протиповітряної оборони Росії все частіше збиває свої повітряні цілі у Криму️. Через це на тимчасово окупованому півострові зростає напруга.

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Удари по своїх цілях

Через постійні ракетні атаки та удари БпЛА зберігається загроза для військових об'єктів. Військове керівництво Росії віддало наказ командирам підрозділів ППО збивати ціли, пори проблеми із системою виявлення та розпізнавання "свій – чужий".

Проте командири сил ППО змушені проводити цілевказівки фактично в ручному режимі. Саме через це часто відбуваються удари по своїх повітряних цілях.

Партизани зазначили, що 12-й зенітний ракетний полк 31-ї дивізії ППО за останні кілька тижнів збив 2 російські військові повітряні судна.

Зокрема, 28.березня 2024 року дивізіон ЗРПК "Панцир" цього підрозділу збив винищувач Су-27. Засіб ППО був розташований в районі Інкерманської бухти у Севастополі.

Також схожий випадок стався 10 квітня 2024 року на західному узбережжі Криму. Тоді збили гелікоптер Мі-24 вже іншим підрозділом ЗРПК "Панцир".

Розрахунки, які є відповідальними за такі події, продовжують службу і не отримують жодного стягнення. Російське керівництво бере до уваги вищезазначені проблеми,

– мовиться в повідомленні.

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