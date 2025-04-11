Риск чрезвычайно высок: фото взрывоопасных предметов, которые россияне сбрасывают с БПЛА

Украинцев предупреждают о новой угрозе. Оккупанты начали применять беспилотники, которые разбрасывают взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

К теме Новая угроза от российских БПЛА: дроны могут разбрасывать взрывоопасные предметы

Что известно о взрывоопасных предметах, которые россияне сбрасывают с БПЛА

Российские захватчики начали применять БПЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. Враг может использовать их для поражения любого региона.

Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно,

– отметили в ГСЧС.

Также призвали внимательно посмотреть на фото. Так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы.

Россияне начали разбрасывать с дронов взрывоопасные предметы / Коллаж ГСЧС

Добавим, в МВД сообщали, что такой взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 сантиметров, длина 35 – 40 сантиметров.

Обратите внимание! Обязательно предупредите близких. Если увидели подозрительный предмет, то ни в коем случае не подходите и не трогайте. Сразу звоните 101, 102 или 112.