Россияне сбрасывают ракетные бомбы РБК-500 на черноморском побережье

В Украине начались девятые сутки героического противостояния украинского народа. Противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска.

В то же время, в Черном море враг вывел из баз своих армейцев, чтобы поражать надводные силы Военно-Морских сил ВСУ. Такую информацию обнародовали на 6 утра 4 марта.

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Морской отряд, пытающийся высадиться в Затоке и Черноморске, прикрывает отряд кораблей огневой поддержки и ракетную катерную ударную группу.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечается привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500,

– отметили в Генштабе.

Кроме того, вражеский десант прикрывали истребители Су-30СМ.

Демотивированные оккупанты сдаются в плен

Как отметили в Генштабе, по всем направлениям противник несет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить российских захватчиков. "Борьба продолжается! Победа будет за нами! Слава Украине!" – отметили в ведомстве.

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