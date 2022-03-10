Россияне сбросили 6 авиабомб на Слобожанское, где никогда не было военных объектов: есть жертвы

Российские оккупанты сбросили 6 авиабомб на поселок городского типа Слобожанское Харьковской области. Там никогда не было никаких военных объектов.

Соответствующую информацию рассказали спасатели. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек.

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Орки цинично обстреляли мирное Слобожанское

В ночь с 9 на 10 марта оккупационные войска России совершили очередной акт геноцида украинского народа.

Вражеские самолеты сбросили сразу 6 авиабомб на совершенно мирное провинциальное село Слобожанское Балаклейской общины, где нет, никогда не было и не планировалось никаких объектов военной инфраструктуры,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели рассказали, что:

одна из неуправляемых бомб упала на жилой двухэтажный дом;

погибли по меньшей мере 5 (по некоторым данным 7 человек), среди которых 2 ребенка.

Утром 10 марта 3 части спасателей прибыли на место трагедии. Они вручную и с помощью техники местных предприятий разбирали завалы.

"Из под завалов им удалось извлечь тела погибшей женщины (возрастом 45 – 47 лет) и 2-летнего ребенка. Поисковые работы будут продолжаться. Информация о погибших уточняется", – сообщили спасатели.

Спасатели разбирают завалы в Слобожанском / Фото ГСЧС

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