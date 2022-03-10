Відповідну інфомарцію розповіли рятувальники. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 5 людей.

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Орки цинічно обстріляли мирне Слобожанське

В ніч з 9 на 10 березня окупаційні війська Росії здійснили черговий акт геноциду українського народу.

Ворожі літаки скинули відразу 6 авіабомб на зовсім мирне провінційне село Слобожанське Балаклійської громади, де немає, ніколи не було і не планувалося ніяких об'єктів військової інфраструктури,

– повідомили у ДСНС.

Рятувальники розповіли, що:

одна з некерованих бомб впала на житловий двоповерховий будинок;

загинули що найменше 5 (за деякими даними 7 людей), серед яких 2 дитини.

Вранці 10 березня 3 частини рятувальників прибули на місце трагедії. Вони вручну та за допомогою техніки місцевих підприємств розбирали завали.

"З під завалів їм вдалося дістали тіла загиблої жінки (віком 45 – 47 років) та 2-річної дитини. Пошукові роботи триватимуть надалі. Інформація щодо загиблих уточнюється", – повідомили рятувальники.

Рятувальники розбирають завали у Слобожанському / Фото ДСНС



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