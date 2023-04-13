Россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу на школу в Змиевке: погиб заместитель директора

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. В частности, захватчики сбросили 500-килограммовую авиабомбу на школу в Змиевке Херсонской области.

Российские захватчики выпустили управляемую авиабомбу из истребителя Су-35. Ее вес 500 килограмм.

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Эта школа в Змиевке не функционирует из-за постоянного террора российских захватчиков. Поэтому в момент удара детей и учителей, к счастью, в помещении не было.

Но, к сожалению, погиб заместитель директора по хозяйственной работе, охранник получил тяжелые ранения. Здание учебного заведения разрушено,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего. Вечная память.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Херсонской области. Людей просят не игнорировать воздушную тревогу. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

В ВСУ рассказали, что сейчас защитники украинского неба готовятся к Пасхе. Российские оккупанты могут нанести удар в любой день. Украинцы должны понимать это и заботиться о своей безопасности. Тем временем защитники украинского неба сделают все, чтобы оккупанты не помешали праздновать Пасху.