Россияне сбросили бомбы на больницу и гостиницу в Николаеве, – Ким
21 марта 2022 , 22:42Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Оккупанты обстреливают мирную инфраструктуру в Николаеве. 21 марта они сбросили бомбы на больницу и гостиницу.
Бомбы сбросили с парашютов прямо в центр города, в парк. Об этом рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
Важно ВСУ разбили россиян, которые хотели пересечь реку в Николаевской области
Мирный город. Стреляют в инфраструктуру, пугают жителей,
– сказал чиновник.
Он подчеркнул, что логики в действиях орков нет.