Россияне сбросили бомбы на больницу и гостиницу в Николаеве, – Ким

21 марта 2022 , 22:42
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Источник:

телеграм Виталия Кима

Оккупанты обстреливают мирную инфраструктуру в Николаеве. 21 марта они сбросили бомбы на больницу и гостиницу.

Бомбы сбросили с парашютов прямо в центр города, в парк. Об этом рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

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Мирный город. Стреляют в инфраструктуру, пугают жителей,
– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что логики в действиях орков нет.

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Автор: Ольга Музика