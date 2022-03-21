Россияне сбросили бомбы на больницу и гостиницу в Николаеве, – Ким

Оккупанты обстреливают мирную инфраструктуру в Николаеве. 21 марта они сбросили бомбы на больницу и гостиницу.

Бомбы сбросили с парашютов прямо в центр города, в парк. Об этом рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

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Мирный город. Стреляют в инфраструктуру, пугают жителей,

– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что логики в действиях орков нет.

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