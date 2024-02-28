Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Купянске. Враг ударил по церкви Иисуса Христа.
Смотрите также На Закарпатье пограничники открыли огонь, чтобы задержать уклонистов из 6 разных областей Украины
Под завалами оказался пастор
По данным полиции, удары авиабомбами пришлись по местному кафе и церкви. В храме под завалами оказался 58-летний пастырь.
К сожалению, мужчину спасти не удалось. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
Также известно, что повреждено помещение кафе. Ранение получила 31-летняя женщина, а ее 39-летний брат погиб.
Россияне убили гражданских в Купянске / Фото Нацполиция
Позже начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что для обстрела оккупанты использовали ФАБ-500. Также он сообщил о возгорании в жилом доме, расположенном рядом с церковью.
По состоянию на 15:10 есть данные о трех раненых и двух погибших. Людей продолжают искать под завалами.
По состоянию на 15:30 количество раненых выросло до 5. Среди них – 3 женщины и двое мужчин. Им оказывают медицинскую помощь.
Напомним, в 13:28 Воздушные силы предупредили об угрозе КАБов для Харьковщины. Позже в области слышали взрывы. В ОВА заявили о попадании по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Отдельно в полиции Харьковщины сообщили об обстреле села Плоское Великобурлукской общины. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Ужасные последствия удара по Купянску / Фото Нацполиция
Противник сбрасывает бомбы на мирные поселки Украины
- В ночь на 26 февраля россияне ударили авиационными бомбами по Юнаковской общине на Сумщине. В ОВА заметили, что раздалось 4 взрыва. Вражеский удар разрушил один частный жилой дом и еще 5 – повредил. В результате атаки погибли супруги, которые находились дома.
- Днем 15 февраля под ударами КАБов оказалось село Черное Купянского района. Там одна бомба попала во двор частного дома, а другая в "ВАЗ". В автомобиле погибли супруги – мужчина 56 лет, его 57-летняя жена и их 17-летняя родственница. Ранения также получили 54-летняя женщина и мужчина 53 лет: оба доставлены в больницу.
- 17 февраля противник уже бил по Купянску авиабомбами. Тогда атака разрушила три двухэтажных дома. Из-под завалов спасли 4 человека. К сожалению, еще два человека погибли.