Российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Купянске. Враг ударил по церкви Иисуса Христа.

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Под завалами оказался пастор

По данным полиции, удары авиабомбами пришлись по местному кафе и церкви. В храме под завалами оказался 58-летний пастырь.

К сожалению, мужчину спасти не удалось. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Также известно, что повреждено помещение кафе. Ранение получила 31-летняя женщина, а ее 39-летний брат погиб.

Россияне убили гражданских в Купянске / Фото Нацполиция

Позже начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что для обстрела оккупанты использовали ФАБ-500. Также он сообщил о возгорании в жилом доме, расположенном рядом с церковью.

По состоянию на 15:10 есть данные о трех раненых и двух погибших. Людей продолжают искать под завалами.

По состоянию на 15:30 количество раненых выросло до 5. Среди них – 3 женщины и двое мужчин. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в 13:28 Воздушные силы предупредили об угрозе КАБов для Харьковщины. Позже в области слышали взрывы. В ОВА заявили о попадании по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Отдельно в полиции Харьковщины сообщили об обстреле села Плоское Великобурлукской общины. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

Ужасные последствия удара по Купянску / Фото Нацполиция

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