В ночь на 26 февраля враг выпустил управляемые авиационные бомбы по Юнаковской общине. Собственно, около 02:15 была осуществлена эта террористическая атака, которая унесла жизни двух людей.

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Удар КАБами по Сумской области

В областной военной администрации пишут, что всего зафиксировано 4 взрыва. Захватчики разрушили один частный жилой дом и еще 5 – повредили.

Российские террористы в очередной раз совершили ужасное преступление против мирного населения Сумщины. Предварительно, результате авиаудара погибли два человека – супруги, которые находились дома,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия выехали все необходимые службы: "Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Враг обязательно ответит за каждого убитого человека. Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности", – призывают в Сумской ОВА.

Юнаковская община на Сумщине после ночной вражеской атаки: смотрите видео ОВА

Враг не прекращает террор

Россия в ночь на 26 февраля атаковала Украину "Шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами. Украинская ПВО работала в Днепропетровской и Харьковской областях. Собственно, враг атаковал наше государство:

баллистической ракетой "Искандер-М";

двумя ракетами С-300;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59;

противорадиолокационной ракетой Х-31П;

14 ударными беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

К сожалению, есть разрушения и повреждения многоэтажных и частных домов и других объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Днепре травмированы 4 человека: 2 мужчины, 41 и 49 лет, и 2 женщины, 20 и 60 лет. Оккупанты повредили 10 частных домов, 3 легковых автомобиля и грузовое авто.

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А вот Харьковскую область российские войска атаковали ракетами С-300. Об этом сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, призывая людей оставаться в укрытиях.