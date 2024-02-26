У ніч проти 26 лютого ворог випустив керовані авіаційні бомби по Юнаківській громаді. Власне, близько 02:15 була здійснена ця терористична атака, яка забрала життя двох людей.

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Удар КАБами по Сумщині

В обласній військовій адміністрації пишуть, що всього зафіксовано 4 вибухи. Загарбники зруйнували один приватний житловий будинок та ще 5 – пошкодили.

Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке перебувало вдома,

– йдеться у повідомленні.

На місці події виїхали всі необхідні служби: "Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Ворог обов'язково відповість за кожну вбиту людину. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки", – закликають в Сумській ОВА.

Юнаківська громада на Сумщині після нічної ворожої атаки: дивіться відео ОВА

Ворог не припиняє терор

Росія вночі проти 26 лютого атакувала Україну "Шахедами", балістичними й крилатими ракетами. Українська ППО працювала у Дніпропетровській та Харківській областях. Власне, ворог атакував нашу державу:

балістичною ракетою "Іскандер-М";

двома ракетами С-300;

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59;

протирадіолокаційною ракетою Х-31П;

14 ударними безпілотниками.

Сили протиповітряної оборонили знищили три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

На жаль, є руйнування та пошкодження багатоповерхових та приватних будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, в Дніпрі травмовано 4 людини: 2 чоловіки, 41 і 49 років, та 2 жінки, 20 та 60 років. Окупанти пошкодили 10 приватних будинків, 3 легкові автомобілі та вантажне авто.

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А от Харківщину російські війська атакували ракетами С-300. Про це повідомляв очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, закликаючи людей залишатися в укриттях.