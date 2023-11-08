В автомобиле находились три человека, сегодня с контузиями они находятся в больнице. Инцидент произошел в поселке Двуречная, что на Купянщине, передает 24 Канал.

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Как спаслись полицейские

Звук беспилотника полицейские услышали практически сразу. Хотя дрона они не видели, но поняли, что именно их машина – цель. Сначала они пытались оторваться от беспилотника, но когда это не удалось, приняли решение выпрыгнуть из машины. Такая мгновенная реакция спасла им жизнь, ведь практически сразу раздался взрыв.

Мы выпрыгнули за секунды до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, практически уже в момент попадания,

– рассказывает оперативник Николай Харченко.

Служебный автомобиль полицейских получил повреждения, но самое главное, что все оперативники выжили. Дело коллаборантов, которое они ехали выполнять, обещают довести до конца.

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