Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко побывала в Купянске, который недавно обстреляли россияне. По ее словам, спасатели не помнят такого безумного дня. Оккупанты сбросили не менее 10 КАБов на жилые районы города.

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В субботу, 17 февраля, враг атаковал Купянск двумя волнами. Сначала нанесли удар управляемыми авиабомбами, а вечером продолжили обстрел и попали по гражданско-коммунальному предприятию.

Серьезные имущественные потери понесли жители частных секторов, куда попали КАБы. Люди чудом выжили и все они в шоковом состоянии. Один мужчина только отремонтировал крышу в своем доме, а бомба снова попала и дом практически уничтожен.

Первый раз прилетела ракета, то сделали крышу. Было только брезентом накрыто. Жили и отопление было. Вчера, наверное, только Бог спас. На прошлой неделе за метров 70 прилетело. Мы уже здесь привыкли,

– сказал житель Купянска Владимир.

Последствия обстрела Купянска / Фото Анна Черненко

К сожалению, слова "мы уже привыкли" звучат от каждого жителя Купянщины. По последним данным, около 3,5 тысячи человек остаются в Купянске, а всего проживают в общине более 7,5 тысячи.

Последствия обстрелов в селах Купянщины

Также страдают населенные пункты вблизи Купянска. Около 02:00 18 февраля россияне выпустили 2 КАБа по небольшому селу Петропавловка. Без пострадавших.

Несколько дней назад оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на гражданский автомобиль в селе Черное. Погибли три человека: супруги – 58-летняя женщина и 56-летний мужчина, а также их племянница, которой было 17 лет.

В субботу, 17 февраля, в населенном пункте объявили траур. В тот же день захватчики выпустили снова несколько КАБов, которые разбили частные дома и лицей.

Пострадало также Приколотное. Из-за удара С-300 разбито учебное заведение.

За эту неделю на Харьковщине россияне убили 15 людей, 2 подорвались в поле и еще 21 человек ранен.

Все детали обстрелов Харьковщины 17 февраля