Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко побувала у Куп'янську, який нещодавно обстріляли росіяни. За її словами, рятувальники не пам'ятають такого шаленого дня. Окупанти скинули щонайменше 10 КАБів на житлові райони міста.
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У суботу, 17 лютого, ворог атакував Куп'янськ двома хвилями. Спочатку завдали удару керованими авіабомбами, а ввечері продовжили обстріл і поцілили по цивільно-комунальному підприємству.
Серйозних майнових втрат зазнали мешканці приватних секторів, куди влучили КАБи. Люди дивом вижили й усі вони в шоковому стані. Один чоловік тільки-но відремонтував дах у своєму будинку, а бомба знову влучила й оселя практично знищена.
Перший раз прилетіла ракета, то зробили дах. Було тільки брезентом накрито. Жили й опалення було. Учора, напевно, тільки Бог врятував. Минулого тижня за метрів 70 прилетіло. Ми вже тут звикли,
– сказав мешканець Куп'янська Володимир.
Наслідки обстрілу Куп'янська / Фото Анна Черненко
На жаль, словами "ми вже звикли" звучать від кожного жителя Куп'янщини. За останніми даними, близько 3,5 тисячі людей залишаються в Куп'янську, а всього мешкають у громаді понад 7,5 тисячі.
Про наслідки обстрілів у селах Куп'янщини
Також страждають населені пункти поблизу Куп'янська. Близько 02:00 18 лютого росіяни випустили 2 КАБи по невеликому селу Петропавлівка. Без постраждалих.
Кілька днів тому окупанти скинули керовану авіабомбу на цивільний автомобіль у селі Чорне. Загинуло три людини: подружжя – 58-річна жінка та 56-річний чоловік, а також їхня племінниця, якій було 17 років.
У суботу, 17 лютого, в населеному пункті оголосили траур. Того ж дня загарбники випустили знову кілька КАБів, які розбили приватні будинки та ліцей.
Постраждало також Приколотне. Через удар С-300 розбито навчальний заклад.
За цей тиждень на Харківщині росіяни вбили 15 людей, 2 підірвалися у полі й ще 21 людина поранена.
Усі деталі обстрілу Харківщини 17 лютого
- За минулу добу ворог завдав понад 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння.
- О 12:30 відбувся обстріл 6 КАБами села Чорне Куп'янського району. Після чого тривалий час працювала артилерія. Знищено будівлю ліцею, більш як 20 приватних житлових будинків.
- Близько 13:20 росіяни вдарили КАБами по Куп'янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки. Поранені 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств.
- О 17:54 у місті Куп'янськ зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та 6 одиниць автотракторної техніки. Вибухом пошкоджено 10 будівель.
- О 16:05 відбувся обстріл С-300 у селищі Приколотне Куп'янського району.
- Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.
- Після 02:00 18 лютого окупанти завдавали ударів КАБами по селу Петропавлівка. Без постраждалих.