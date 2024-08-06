Кроме того, враг постоянно увеличивает вес управляемых авиабомб. Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что поможет бороться с КАБами.

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"Начиная с Авдеевки, (КАБы – 24 Канал) уже является постоянным спутником рядом с нами. К сожалению, они широко используются. Враг постоянно увеличивает вес, которая может до нас долетать", – отметил майор ВСУ.

Применение управляемых авиабомб по переднему краю происходит крайне редко. В то же время плотно прилетает в населенные пункты, где расположены, как правило, стабилизационные, командные, батальонные или пункты связи и логистики.

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Как можно противодействовать российским КАБам

Максим Жорин объяснил, что ракету можно перехватить, повлияв на ее локацию и она не прилетит в указанное место. В то же время управляемые авиационные бомбы почти невозможно сбить. Нужно непосредственно влиять на самолеты, которые их отправляют.

Если у F-16 будет вооружение, которое сможет работать, то истребители смогут заставить российские самолеты летать гораздо дальше, чем они это делают сейчас,

– отметил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады.