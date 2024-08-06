Крім того, ворог постійно збільшує вагу керованих авіабомб. Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, що допоможе боротися з КАБами.

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"Починаючи з Авдіївки, (КАБи – 24 Канал) вже є постійним супутником поруч з нами. На жаль, вони широко використовуються. Ворог постійно збільшує вагу, яка може до нас долітати", – зазначив майор ЗСУ.

Застосування керованих авіабомб по передньому краю відбувається вкрай рідко. Водночас щільно прилітає у населені пункти, де розташовані, як правило, стабілізаційні, командні, батальйонні або пункти зв'язку та логістики.

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Як можна протидіяти російським КАБам

Максим Жорін пояснив, що ракету можна перехопити, вплинувши на її локацію й вона не прилетить у зазначене місце. Водночас керовані авіаційні бомби майже неможливо збити. Потрібно безпосередньо впливати на літаки, які їх відправляють.

Якщо у F-16 буде озброєння, яке зможе працювати, то винищувачі зможуть змусити російські літаки літати набагато далі, ніж вони це роблять зараз,

– наголосив заступник командира 3 окремої штурмової бригади.