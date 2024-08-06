Зазначається, що колони техніки рухаються у напрямку населених пунктів Курилівка та Гончарівка Курської області. Де стався ймовірний прорив кордону Росії, розповідає 24 Канал.

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Невідомі танки у напрямку Суджи

Російські ЗМІ скаржаться, що "українським формуванням" вдалося завести на територію Росії декілька одиниць броньованої техніки. За їх словами, напрямок – Курилівка та Гончарівка. Варто вказати, що останній населений пункт розташований неподалік міста Суджа Курської області. Там зранку писали про обстріли.

Де розташоване місто Суджа: дивіться на карті

Губернатор Курської області вже поспішив запевнити, що прорив був безрезультатним. Проте деякі канали зазначають, що повідомлення про те, що "противника відкинуто" – передчасне. За їхніми даними, військовим вдалося закріпитися в одному із населених пунктів поблизу кордону.

Росіяни кажуть, що "збройні формування" працюють з РЕБом, що ускладнює роботу дронів. При цьому про рух "трьох танків та піхоти" також пишуть пабліки міста Суджа, яке обстрілюють зранку. Обстановку називають "складною".

Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пише, що з Курської області "багато буде новин". За його словами, угруповання армії Росії "Сєвєр" провалює оборону.

Додамо, що у травні 2024 року, одразу після початку наступу росіян у Харківській області, голова ГУР Кирило Буданов попереджав, що росіяни утримують невелике угруповання сил у місті Суджа, тобто – на Сумському напрямку. Проте ситуація не дозволила їм приступити до активних дій.