Россияне штурмовали Нирково и Николаевку в Бахмутском районе: ВСУ их поразили огнем и отогнали

Российские войска на Бахмутском направлении пытаются активно использовать оперативно-тактическую, а также армейскую авиацию.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также там отметили, что российские подразделения стремились вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов – Нирково и Николаевка.

Важно Оккупанты наступают в направлении Воздвиженка – Роты и имеют частичный успех

Однако украинские герои нанесли огневое поражение, поэтому кафиры с потерями отошли.

Сообщается, что враг еще пытался провести разведку, используя бой, в направлении таких населенных пунктов, как Нагорное и Берестово. Там он снова получил отпор и отошел.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты, имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах,

– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям наших подразделений с целью сковывания действий", - добавили в Генштабе.

Кроме того, известно, что на Южнобужском направлении подразделения оккупанта ведут оборону. Оккупанты провели перемещение, чтобы усилить свою группировку, и принимают меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. Враг устанавливает минные заграждения в районе населенного пункта Высокополья.

Последние новости о войне России против Украины

На временно оккупированных территориях Запорожья два месяца находились бойцы Росгвардии. Сейчас их начали заменять военными из квазиреспублик на Донбассе.

Воздушные силы ВСУ продолжают эффективно уничтожать врагов. Только за сутки 9 июня украинская авиация нанесла удар по позициям российских войск сразу в 5 населенных пунктах Херсонской области.

Наступление россиян на Северодонецк, к сожалению, не сможет стать последней масштабной битвой на фронте за время этой полномасштабной войны. Потому что еще есть Бахмут и Славянск , тоже критически важные для оккупантов.

Михаил Подоляк 9 июня рассказал, что эффективное освобождение наших территорий от врага действительно возможно. Однако для этого Украине нужно получить оружие от западных партнеров. По словам советника главы Офиса президента, прежде всего, добиться преимущества в противостоянии с Россией наши войска могут при наличии достаточного количества реактивных систем залпового огня.

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